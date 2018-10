Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Il s’est battu jusqu’au bout mais ses efforts n’auront pas suffi. Anouar Toubali a quitté l’aventure avec sa danseuse Emmanuelle Berne à l’issue du deuxième prime de Danse avec les stars. Pendant la soirée, le comédien a pourtant réussi à convaincre les membres du jury en interprétant un paso doble sur Bella Ciao. Shy’m leur a même lancé un défi : intégrer une figure imposée dans leur chorégraphie, le dos à dos synchronisé. "J'ai énormément d’admiration pour les artistes qui se dépassent et vous vous dépassez. Je suis fier de vous avoir dans ma famille Monsieur. J'ai vu le toréador", a lancé Patrick Dupond. Jean-Marc Généreux s’est montré un peu plus mesuré de son côté : "Au niveau de l'interprétation, tu as tout donné. Au niveau de la technique, il va falloir canaliser ton énergie débordante. J'ai les fesses entre deux chaises".





Le duo a obtenu 30 point à l’issue de leur prestation : 7 points de Patrick Dupond et Shy’m, 5 points de Chris Marques et 6 points de Jean-Marc Généreux. Ils ont également remporté 5 points bonus pour la figure imposée. Soit un total de 30 points venant s’ajouter à ceux de la semaine dernière. Ce qui leur a permis d’être septième ex-aequo du classement des juges. Mais le public en a décidé autrement et a choisi d’envoyer Anouar Toubali et Emmanuelle Berne en face à face final avec Carla Ginola et Terence Telle et Fauve Hautot. Ce sont ces derniers qui ont été sauvés à l'issue d'une dernière danse.



Anouar Toubali s’est montré ému en quittant l’émission mais cela ne lui a pas empêché de conserver son sourire.