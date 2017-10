Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Et si Joy Esther et Anthony Colette choisissaient la "Sleeping Team" comme nom de groupe ? Car si l'on se fie aux clichés postés par l'actrice et le danseur sur Instagram, il semblerait bien que ce nom de team les caractérise. Sur Instagram, le nouveau danseur de Danse avec les stars a posté un cliché sur lequel l'actrice de Nos Chers Voisins dort sur ce qui ressemble à un transat en osier. "Je l'ai achevée... on dort tout le temps finalement ... @joyestheroff Sleepingteam", écrit-il. Et si cette photo était une vengeance personnelle adressée à la comédienne ? Il y a une semaine, la jeune femme postait un cliché sur lequel Anthony Colette dormait à poings fermés dans une voiture. L'actrice écrivait alors "Il en peut déjà plus de moi #Training #Shooting".



Dans une interview accordée à MYTF1, Anthony Colette est revenu sur sa rencontre avec Joy Esther. "Notre rencontre s’est très bien passée. On s’entend très bien, on ne fait que rigoler même si on s’entraîne beaucoup", déclarait-il. Quand on voit les clichés postés tant par lui que par l'actrice, on comprend que la rigolade est de mise dans le duo. Au sujet de ses talents de danseuse, le jeune homme ne tarit pas d'éloges sur sa partenaire. "Elle démarre, peut-être pas de 0, mais de 1. Mais avec la progression qu’elle va avoir, vous allez voir ! Quand elle danse, elle a des mouvements naturels, elle a le rythme dans la peau". Voilà qui est dit ! Rendez-vous samedi 14 octobre pour découvrir la Sleeping Team en action, du moins, on l'espère !

