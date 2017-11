Par BS | Ecrit pour TF1 |

Nouvelle recrue de « Danse avec les Stars », Anthony Colette a déjà les faveurs des téléspectateurs, touchés par son talent et sa sympathie. Le jeune homme s’est montré courageux lors de la soirée « switch ». Blessé, il a tout de même dansé sur le parquet de Danse avec les Stars et, professionnel, il n’a rien laissé transparaitre de la douleur. Il avoue tout de même sur Twitter, que la soirée a été difficile mais qu’il est tout de même heureux.

Les internautes, qui ont déjà adopté le danseur, ont tenu à soutenir Anthony Colette et lui adresser quelques mots pour son rétablissement : « même blessé il lâche rien et ça ce n’est même pas vu c'est un bon danseur, véritable coup de cœur de cette saison je suis fan », « Toujours un plaisir de te voir danser @Anthonycolette ta blessure ne s'est même pas vue champion !! », « un talent indéniable malgré sa blessure », « j'espère que ce n'est pas trop grave Antho, tu as été au top du top de danser comme ça blessé », « repose-toi et reviens nous en forme samedi prochain », écrivent les internautes.

Pour la soirée switch, le partenaire de Joy Esther a été associé à Tatiana Silva, un duo qui a fait des étincelles sur le parquet de Danse avec les Stars. Regardez plutôt :