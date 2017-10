Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

La huitième saison de Danse avec les stars a débuté ce samedi 14 octobre sur TF1, au plus grand plaisir des fans de l’émission. D’autant plus que cette année, le casting a quelque peu changé et a accueilli de nouveaux visages, dont celui d’ Anthony Colette. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune recrue de cette nouvelle saison n’est pas passée inaperçue !



Pour leur première danse, le "couple" s’est présenté sur le parquet de l’émission avec une Rumba. Sur le célèbre titre "Starboy" de The Weeknd, ils ont littéralement enflammé Twitter ! Sur la toile, le jeune homme de seulement 22 ans a reçu de nombreux éloges concernant son physique et son déhanché. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à le comparer à… Jon Snow (Game of Thrones) !



"Le coup de cœur pour @Anthonycolette… Très belle découverte ! #NotreJonSnowdelaDanse"



"Anthony Colette c’est un canon ! Je vais regarder DALS juste pour lui !"

"Trop sexy le nouveau danseur !"

"Joy Esther et Anthony Colette, je les vois bien faire une choré en mode Jon Snow et Daenerys sur la musique de GOT !"



Le jeune danseur, qui a débuté la danse il y a seulement quelques années en regardant Danse avec les stars, semble avoir conquis le cœur du public. Rendez-vous samedi prochain pour découvrir la prestation de la Sleeping Team !



A (re)voir : La prestation d’Anthony Colette et Joy Esther sur un Rumba !