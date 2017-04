Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Surprise ! Pour la demi-finale de Ballando con le stelle, la version italienne de Danse avec les stars, Gérard Depardieu s’est invité sur le parquet. On le connaissait acteur, gastronome, chanteur aussi, le monstre du cinéma français nous dévoile un nouveau talent caché : il danse. Certes, il n’enflamme pas le parquet, mais il a offert une prestation intense et théâtrale de très jolie facture.



Après avoir récité quelques vers de Cyrano de Bergerac (qu’il a incarné au cinéma sous la direction de Jean-Paul Rappeneau en 1990et qui lui a valu sa renommée internationale), le comédien invite la danseuse Sara Di Vaira à le rejoindre sur la piste pour un foxtrot très romantique. Elle danse, il reste d’abord statique avant de réaliser quelques pas de danse.



Si Gérard Depardieu ne bouge pas beaucoup sur le parquet, en revanche, il montre toute la mesure de son talent d’interprétation. Quand le couple termine sa danse, la danseuse s’en va, l’acteur reprend sa tirade de la pièce écrite par Edmond Rostand, en italien cette fois. Le joli numéro de Gérard Depardieu et Sara Di Vaira a récolté de très bonnes notes de la part des juges puisque quatre dix et un huit lui ont été attribués. Cette première expérience à la télévision italienne lui donnera-t-elle envie de faire de même sur la version française du programme ? On se prend déjà à rêver d’une jolie valse avec Denista Ikonomova ou Fauve Hautot.

