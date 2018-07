Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Atteinte d’endométriose (une maladie gynécologique qui provoque des douleurs pelviennes et peut entraîner la stérilité), Laetitia Milot s’est battue durant dix longues années pour tenter de tomber enceinte et réaliser ainsi son rêve de devenir maman. Ce miracle s’est finalement produit à la fin de la année dernière. Une grossesse qui a fait la joie de la jolie comédienne et de son compagnon Badri.



Le 14 mai 2018 est sans aucun doute l’un des plus baux jours de la vie de l’actrice de La Vengeance aux yeux clairs. C’est en effet ce jour-là qu’elle a donné naissance à sa petite Lyana. Depuis, la jolie comédienne ne cesse de partager son bonheur avec ses fans en publiant de nombreuses photos de sa nouvelle vie de maman. Mais après avoir déjoué tous les pronostics concernant sa grossesse, Laetitia Milot a décidé de se lancer un nouveau défi.



En effet, un peu plus de deux mois après la naissance de sa fille, elle s’est résolue à reprendre le sport pour retrouver sa jolie silhouette. « Allez hop, je me remets au sport. Petite précision : avec accord de mon médecin #sport #motivation #postaccouchement #motivationfitness #velo #repriseendouceur, » a-t-elle ainsi indiqué en légende d’une photo sur laquelle on la découvre en pleine action sur un vélo d’appartement. Ce week-end, Laetitia Milot s’affichait de nouveau sur Instagram. Rayonnante et épanouie, la jolie maman semble plus positive et heureuse que jamais.



Découvrez Laetitia Milot dansant avec son compagnon Badri dans Danse avec les stars :