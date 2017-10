Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L’aventure Danse avec les stars est un réel défi pour Elodie Gossuin. Si elle a été Miss France en 2001, l’animatrice est quelque peu complexée par son corps. Malgré son mètre 80 et sa silhouette de rêve, il est difficile pour elle de se lâcher complètement dans les bras de son partenaire, Christian Millette. Motivée et déterminée à progresser, cette maman de jumeaux n’a pourtant pas hésité à oser le strip-tease en direct sur le parquet. Pour rappel, lors de la première semaine, Elodie Gossuin s'était lancée dans l'aventure avec un cha cha cha sur « Dans un autre monde » de Céline Dion, puis une rumba sur « Je te promets » de Johnny Hallyday et enfin un tango inoubliable sur « Look What You Made Me Do » de Taylot Swift. En effet, durant cette « crazy night », l’animatrice n’a pas hésité à se mettre littéralement à nu. Un défi de taille mais aussi une libération pour elle : « Je me suis rhabillée. Thérapie en accéléré », a-t-elle ainsi écrit sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, un nouveau défi attend Elodie Gossuin. Cette dernière sera exceptionnellement coachée par Jean-Marc Généreux pour proposer une valse viennoise. Le juré sera aux côtés de Christian Millette tout au long de la semaine pour lui apprendre les techniques de cette danse incontournable : « Je vais prendre mon pied », affirme Jean-Marc Généreux. « Et moi alors » lui répond ainsi Elodie Gossuin. Et comme en témoignent les images ci-dessus, le juré n’hésitera pas à pousser son élève pour qu’elle se lâche davantage : « Je suis Miss France donc il faut se la péter », lui conseille-t-il. Soyez donc au rendez-vous pour le prochain prime de Danse avec les stars qui sera diffusé JEUDI 2 NOVEMBRE à partir de 21 heures sur TF1.

Elodie Gossuin au max de sa sensualité, ça donne cette séquence ci-dessous !