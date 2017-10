Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Pour remporter Danse avec les stars, il ne suffit pas de danser le Foxtrot comme un dieu ou d'être un expert en rumba... la cohésion d'équipe est aussi très importante ! Entre les stars et leurs danseurs, l'ambiance est toujours au beau fixe et ces derniers n'hésitent jamais à encourager leurs poulains et à les remercier ensuite pour le travail fourni. Juste après le prime, durant lequel Hapsatou Sy, Elodie Gossuin, Vincent Cerruti et les autres ont tout donné afin d'éviter l'élimination, les danseurs ont tenu à remercier leurs stars en postant un mot sur les réseaux sociaux.



Sur les Twitter et Instagram de Christophe Licata, Marie Denigot et les autres, les messages de remerciement ont fleuri : "Tellement fière de toi ma Tatou", " Fier de toi ma <s>@</s><strong>Elodiegossuin</strong> ! Superbe progression cette semaine" ou encore "Encore un très beau prime hier, tellement fière de mon partenaire @lennikimofficiel qui travail comme un chef chaque semaine" a-t-on pu lire sur leurs comptes. De tendres messages qui témoignent de l'affection que se portent les duos de l'émission. Une amitié qui transparait durant leurs prestations, comme lors de celle de Tatiana Silva, à revoir dans le player ci-dessus.