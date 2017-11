Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Arielle Dombasle est éliminée

Malgré une belle prestation, Arielle Dombasle et son partenaire Maxime Dereymez n’ont pas eu les faveurs du public ce soir. Le duo a interprété une rumba aux côtés de Chris Marques au son du tube Ma Révérence de Véronique Sanson. L’actrice quitte donc l’aventure alors qu’elle s’était brillamment hissée à la première place du classement la semaine dernière.



Le premier 10 de la saison est attribué à Lenni-Kim !

Pour la première fois depuis le lancement de la huitième saison de l’émission, un couple a remporté un 10. Il s'agit de Lenni-Kim et Marie Denigot. C’est le premier duo à s'être élancé sur le parquet de TF1 qui a décroché la note maximale de la part d’un des juges, à savoir Nicolas Archambault. Leur jive endiablé, accompagné de Jean-Marc Géréneux, les a propulsés à la première place du classement avec un total de 54 points.



Tatiana Silva torride sous la pluie avec Christophe Licata

La miss météo de TF1 nous a une nouvelle fois offert une prestation sexy ! Elle a dansé une rumba très sensuelle avec son partenaire Christophe Licata et son coach Nicolas Archambault. Pour ne rien gâcher, la jolie brune s’est déhanchée au son de la chanson I feel it coming de The Weeknd, elle aussi assez sulfureuse. Jean-Marc Géréneux a même sorti un extincteur au moment de donner ses appréciations !



Le public souhaite un joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann

Jeudi 2 novembre, Jean-Luc Reichmann co-animait le quatrième prime de la compétition avec Sandrine Quétier mais il soufflait aussi ses 57 bougies. Et ça, l’animatrice ne l’avait pas oublié ! Elle lui a donc souhaité un joyeux anniversaire en direct sur TF1 accompagnée du public. Fauve Hautot lui a même fait un petit cadeau en dansant avec lui en direct sur le plateau !



Joy Esther raconte l’un de ses premiers chagrins d’amour

Séquence émotion sur le plateau de Danse avec les stars. Avant d’entre en scène, Joy Esther a évoqué son premier chagrin d'amour, lorsqu'elle était au collège. Elle devait interpréter un foxtrot romantique avec Anthony Colette et Nicolas Archambault, sur la chanson Si t'étais là de Louane. Un titre qui a un écho particulier pour la comédienne puisqu’il lui rappelle un camarade de classe dont elle était amoureuse et qu’elle n’a plus jamais revu.