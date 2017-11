Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Elle a ouvert le bal de la huitième saison de Danse avec les stars avec un paso doble. Elle a remporté le concours de la danse la plus osée lors de la Crazy Night en alliant deux danses complètement différentes : un french cancan et un tango. Pendant ces quatre semaines de compétition, Arielle Dombasle s’est surpassée. Ce qu’elle a adoré par-dessus tout ? Les portés de son partenaire, Maxime Dereymez ! "C’était délicieux !" confie-t-elle



Tout au long de son aventure, la chanteuse et actrice a surpris par sa "légèreté" et son élégance. Arielle Dombasle n'en retient que du positif. "Cela a été un pari entre moi et moi-même !"révèle-t-elle, avant d’ajouter : "Je n’avais plus dansé depuis une chute de cheval et me remettre à danser m’a beaucoup amusé. Je suis contente. Et puis, j’ai été première du classement, cela veut dire : meilleure danseuse de France pour une nuit !"



Son partenaire, Maxime Dereymez a félicité le courage de son apprentie danseuse: "C’est un exemple pour beaucoup de femmes. Elle s’est surpassée. C’est une actrice, une chanteuse… Et elle s’est mise dans la peau d’une candidate et je trouve cela très audacieux, c’est un bon challenge. Bravo !"

Arielle Dombasle a quitté l’aventure Danse avec les stars la tête haute. D’ailleurs, elle assure qu’elle se resservira de ce qu’elle a appris lors de ses prochains concerts !

Revivez la dernière prestation de Maxime Dereymez et Arielle Dombasle sur une rumba, en compagnie de Chris Marques :