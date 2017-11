Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Rien n’est jamais acquis dans Danse avec les stars. Arielle Dombasle s’était hissée à la première place du classement la semaine dernière en interprétant un mélange de tango et de french cancan accompagnée des danseuses du Moulin Rouge. Une prestation "crazy" parfaitement dans le thème du troisième prime, qui avait séduit les juges et notamment Jean-Marc Généreux et Chris Marques.

Ce soir, c’est Chris Marques qui a dansé aux côtés d’Arielle Dombasle et Maxime Dereymez sur une rumba. Lors des répétitions, il juge la chorégraphie comme "la meilleure danse de la saison" pour l'actrice. Le trio interprète une danse d'une grande douceur qui leur vaut de francs applaudissements de la part du public. "Je vous tire ma révérence" déclare Jean-Marc Généreux tandis que Fauve Hautot s'incline devant la "grâce" d'Arielle Dombasle. Du côté des notes, le couple obtient 41 points au total et perd ainsi sa première place au classement. C’est Lenni-Kim et Marie Denigot qui décrochent la première place et remportent le premier 10 de la saison de la part de Nicolas Archambault. Le duo cumule pas moins de 54 points.

Si la prestation du trio a séduit le public et les juges, on ne peut pas en dire autant des téléspectateurs puisque ces derniers ont décidé d’évincer la comédienne de la compétition.

Revivez la prestation d'Arielle Dombasle et Maxime Dereymez :