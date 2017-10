Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

L’heure est aux confidences. Cette semaine, les stars doivent se mettre à nue et évoquer une histoire personnelle pour le prochain prime sur une chanson qu’ils ont choisie. Arielle Dombasle est très inspirée par ce thème et souhaite évoquer son sujet favori, l’amour. « J’ai choisi quelque chose qui est l’essence même de ma vie, l’amour. Et notamment mon grand amour, avec qui je suis encore… » confie-t-elle, visiblement très émue, avant d’ajouter : « L’amour, on sait que c’est l’abîme et que l’on va aller dans un chemin extraordinairement escarpé, inconnu, très intense et très beau. » A 64 ans, Arielle Dombasle est toujours mariée avec le philosophe Bernard-Henri Lévy, avec qui elle s’est unie en 1993. Une belle histoire dont elle souhaite s’inspirer pour sa prochaine chorégraphie.



Très à l’écoute, le danseur professionnel Maxime Dereymez propose un foxtrot, sa danse préférée. Seulement, celle-ci s’avère être la plus difficile des danses en couple et demande énormément de technique. Maintenant, place aux répétitions pour être les meilleurs samedi soir. Pour l’occasion, Arielle Dombasle troquera-t-elle ses baskets compensées contre des escarpins ? Réponse samedi à 21 heures en direct sur TF1.



