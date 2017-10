Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, c’est Hapsatou Sy qui a été éliminée de Danse avec les stars. Les stars ne sont désormais plus que huit à concourir au titre du meilleur danseur cette année. MYTF1 vous propose de faire le point sur les notes et le classement définitif.

Ce samedi 28 octobre, TF1 diffusait le troisième prime de cette nouvelle saison de Danse avec les stars. Au programme, une « crazy night » placée sous le signe des défis. Les neufs couples encore en compétition avaient pour but d’être le plus fou possible dans leur danse tout en ne négligeant pas la technique, pour pouvoir espérer décrocher le bonus de 20 points promis au duo le plus « crazy ». Agustin Galiana a ouvert le bal avec Candice Pascal sur un tango argentin dansé au milieu de murs qui bougent, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy se sont embrassés pendant 30 secondes, Elodie Gossuin s’est littéralement mise à nue et Arielle Dombasle s’est invitée au milieu de la troupe du Moulin Rouge. C’est d’ailleurs, sa performance de French Cancan couplée à un tango argentin qui ont permis à la partenaire de Maxime Dereymez de décrocher le bonus de 20 points pour avoir été la plus « crazy ».

A l’issue de ce prime fou animé par Sandrine Quétier et son acolyte pour la soirée Laurence Boccolini, c’est Hapsatou Sy qui a dû faire ses adieux à ses copains de danse. Pourtant, la chérie de Vincent Cerutti éliminé la semaine dernière, avait impressionné les juges grâce à un bollywood entraînant et bien exécuté. Avec un total de 61 points avec sa note artistique et sa note technique, elle était en cinquième position.

MYTF1 vous propose de (re)découvrir le classement de ce prime du samedi 27 octobre 2017 de Danse avec les stars :

1- Arielle Dombasle et Maxime Dereymez : 60 points + 20 points bonus

2- Agustin Galiana et Candice Pascal : 66 points

3- Lenni-Kim et Marie Denigot : 65 points

4- Joy Esther et Anthony Colette : 62 points

5- Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac : 61 points

6- Tatiana Silva et Christophe Licata : 60 points

7- Sinclair et Denitsa Ikonomova : 57 points

8- Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : 56 points

9- Elodie Gossuin et Christian Millette : 46 points

On note les belles progressions de Sinclair et de Camille Lacourt par rapport à la semaine dernière. Pour Elodie Gossuin en revanche, c'est plus difficile ! Mais soutenue par son public, l'ancienne Miss France n'a pas dit son dernier mot. La semaine prochaine, les quatre jurés deviennent chacun le coach de deux duos de danseurs. Qui de Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Chris Marques ou encore Nicolas Archambault emmènera son couple le plus loin dans la compétition ?

Danse avec les stars, Jeudi 2 novembre à 21h00 sur TF1 !