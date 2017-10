Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Danse avec les stars, c'est le samedi 14 octobre à 21h00 sur TF1. Dans quelques jours les 10 stars sélectionnées entreront en piste pour plusieurs semaines de compétition. Parmi eux, Arielle Dombasle et Lenni Kim. Figure iconique et égérie des plus grands réalisateurs, depuis ses débuts, Arielle Dombasle est une artiste à part entière. Ses quatre premiers albums ont été couronnés de trois disques d'or et un double disque de platine, mêlant pop et lyrique (« Extase », « Liberta », « Amor, Amor », « C’est si bon »), elle a travaillé avec Philippe Katerine pour son album « Glamour à mort ». D'un autre côté il y a Lenni-Kim. Après un passage remarqué dans The Voice Kids saison 2, le Québécois se lance dans une carrière solo. Après le dynamique et réussi Don’t Stop sorti en janvier dernier, le talent ne s'arrête plus. Récemment, il a sorti un nouveau single, YOLO. Dans quelques jours, les internautes pourront découvrir le clip de la chanson Miraculous en duo avec la chanteuse Lou.

Arielle Dombasle et Lenni-Kim : amis avant d'être rivaux

Tout le monde le sait, un seul couple de danseurs remportera Danse avec les stars saison 8. A eux d'être les meilleurs et de prouver qu'ils méritent d'aller jusqu'en finale. Alors même que la compétition n'a pas débuté, les danseurs savourent des moments ensemble. Hier avait lieu la conférence de presse de l'émission. L'occasion pour les 10 célébrités de rencontrer leur partenaire de danse mais aussi de parler entre eux. Arielle Dombasle et Lenni-Kim se sont prêtés au jeu des selfies et ils ont posté le résultat sur les réseaux sociaux. Une manière pour eux de prouver qu'à la vie comme à la danse, l'amitié reste intacte.

Arielle Dombasle, prête à tout donner sur le parquet de Danse avec les stars