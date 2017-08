Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

5. Un foxtrot sur « Toute la pluie tombe sur moi » de Sacha Distel

Accompagné de la petite Marie Denigot, le grand Artus ne s’est pas dégonflé au moment de reproduire des pas de danse initialement interprétés par l’immense Fred Astaire. Une prestation qui lui a valu la jolie note de 50, lui permettant de se classer troisième de cette cinquième semaine.











4. Une rumba sur « J’te l’dis quand même » de Patrick Bruel

Au stade de la finale, Artus n’avait pas le choix : il fallait être au niveau pour espérer faire partie des deux stars autorisées à disputer le fameux freestyle. C’est donc avec une magnifique rumba que le couple Artus/Marie Denigot a lancé sa finale. Une prestation qui leur vaudra un beau 72.











3. Une danse contemporaine sur « Tous les cris les SOS » de Daniel Balavoine

Lorsqu’Artus se lance dans cette danse contemporaine sur la chanson de Daniel Balavoine, le concours en est à sa septième semaine et le comédien va littéralement se révéler. A tel point que les quatre juges seront debout à l’issue de la chorégraphie.











2. Un paso doble sur « Run The World (Girls) » de Beyoncé

Pour la deuxième danse de la finale, les juges ont choisi de revoir Artus et Marie Denigot en paso doble sur le « Run The World (Girls) » de Beyoncé. Une prestation technique pleine d’autorité qui leur vaudra une ovation du public et la très belle note cumulée de 75.











1. Une danse contemporaine sur « Je suis malade » de Serge Lama

La danse contemporaine lui va décidément à merveille. En trio avec Marie Denigot et sa coach d’un jour Marie-Claude Pietragalla lors de la demi-finale, Artus va proposer une interprétation tout en émotions sur le titre de Serge Lama qui lui vaudra même de récolter le premier 10 donné par Chris Marques lors de cette saison 7. Brillant.