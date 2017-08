Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il y a pire endroit pour fêter son anniversaire. Le comédien Artus, qui avait ébloui le public et le jury de la septième saison de Danse avec les stars en duo avec Marie Denigot, est actuellement en vacances au Liban avec sa compagne. C’est donc sous le soleil libanais qu’il va fêter dignement ses trente ans en ce 17 août, un compte rond qui semble le marquer pour de bon !

Sur les réseaux sociaux, celui qui intervient régulièrement dans l’émission Vendredi tout est permis aux côtés d’Arthur a ainsi posté un selfie de lui affichant une mine quelque peu affectée. « Bim 30 ans dans la gueule… #vieux #cheveuxblancs », peut-on lire en légende du cliché qui ne devrait pas manquer de faire réagir ses nombreux fans toute la journée.

Artus avait brillé sur le parquet de Danse avec les stars l’année dernière. Avec la danseuse et chorégraphe Marie Denigot, l’humoriste était même parvenu à se hisser jusqu’en finale du programme où il ne s’était incliné que face à Camille Lou et au vainqueur Laurent Maistret. On se souvient notamment de sa performance époustouflante en demi-finale lors d’une danse contemporaine aux côtés de Marie Denigot et Marie-Claude Pietragalla sur « Je suis malade » de Serge Lama. Une prestation pleine d’émotion et de magie qui lui avait valu trois 10 dans la catégorie note artistique, avec notamment le premier 10 attribué par Chris Marques cette saison ! Une chorégraphie à revoir en intégralité dans la vidéo ci-dessous.