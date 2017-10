Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l’aventure, Agustin Galiana est l’un des meilleurs élèves de cette huitième saison de Danse avec les stars. Cela fait trois semaines que le bel espagnol se classe en tête du classement à la suite de ses prestations. Après avoir surpris le public lors de la première émission en présentant une samba sensuelle sur le célèbre titre Despacito avec sa danseuse, le couple a mis la barre très haute sur un contemporain et un tango argentin les semaines passées.



Seulement, cette semaine s’annonce un peu plus compliquée pour Agustin Galiana. En effet, le comédien de CLEM n’a pas une, mais deux danseuses pour lui seul. Car cette semaine, les juges de Danse avec les stars, Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault doivent coacher deux couples chacun et danser avec eux le jour J. L’espagnol se retrouve alors entouré de Fauve Hautot et Candice Pascal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux danseuses professionnelles prennent leur rôle très au sérieux !

Ce n’est pas le moment de faire le clown pour Agustin. Les mouvements de l'apprenti danseur doivent être irréprochables. Un peu perdu, celui qui rêvait d’être danseur depuis son enfance ne semble plus comprendre ce qu'on lui demande et se met légèrement en colère, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus. Nul doute qu’avec ces deux coachs minutieuses, Agustin Galiana nous offrira une prestation digne d’un professionnel. Pour le savoir, rendez-vous jeudi dès 21 heures en compagnie de Sandrine Quétier et Jean-Luc Reichmann !



