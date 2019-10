Incroyable performance d'Azize Diabaté porté par Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova

Au programme de la soirée anniversaire de "Danse avec les stars" ce samedi 19 octobre sur TF1 : Azize Diabate, Denitsa Ikonomova & Loïc Nottet dansent un freestyle sur "Speed" de Zazie.

Dixième saison de Danse avec les stars. Pour ce prime spécial dixième anniversaire, les stars emblématiques du programme sont de retour. Ils nous ont fait vibrer lors de leur saison et ce soir, ils sont de retour pour une soirée complètement folle. Nos 7 stars encore en compétition ne dansent pas à deux mais bien à trois ce soir. La semaine dernière, Azize Diabaté avait déçu les juges. Aux côtés de sa partenaire Denitsa Ikonomova, il danse en trio avec Loïc Nottet, gagnant de la saison 6 et probablement le meilleur danseur de toute l’histoire de DALS. Il est en tout cas celui qui a remporté le plus de 10 selon les calculs de Camille Combal. Son contemporain sur “Chandelier” de Sia avait littéralement marqué les esprits. Azize est heureux d’être aux côtés de ce grand professionnel de la danse : "Ça me motive et je veux être à son niveau". Fluidité et respiration, c’est ce qu’il manque aujourd’hui à Azize selon sa partenaire. Denitsa prévient qu’il faut avoir une énergie commune sur le parquet samedi. Vont-ils parvenir à relever le défi ?

Sur un contemporain...

"Azize manifestement, vous avez profité de ces deux bombes atomiques. Le contact avec Loïc, qui est pour moi un très grand danseur, vous a fait du bien. Je retrouve le Azize des premiers jours. Il y a vraiment quelque chose de profond chez vous," commence Patrick Dupont. "Qu’est ce que je suis fier de vous,” félicite Chris Marques. "Quand on se casse la figure comme la semaine dernière, c’set comme ça qu’il faut rebondir. Azize tu as montré que tu pouvez tenir tête à mon danseur préféré. Bravo". Mais Shy'm prévient : "Il faut que tu aies ce feu là à toutes les danses".



Voici les notes des juges : Patrick Dupont (8) Shy’m (10) Chris Marques (8) Jean-Marc Généreux (9)

Total : 35 points. Ils sont premiers au classement des juges.

