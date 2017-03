Par RV | Ecrit pour TF1 |

Acteur, chanteur et mannequin. A 27 ans, Baptiste Giabiconi sait tout faire ! Repéré par Karl Lagarfeld très jeune, le beau gosse devient rapidement une icône de la mode. "C'est un business-man avisé", explique le grand couturier aux caméras de TF1 au mois de juin dernier. Depuis sa participation à Danse avec les stars, le jeune homme est devenu une véritable référence en France. Avec son corps d'Apollon, le beau gosse crée des émules à chaque cliché posté sur la toile. Les derniers en date ? Des images issues d'un énième photoshoot pour Richard Valentine. Pectoraux et abdominaux mis en évidence, le jeune homme a fait "trembler" les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, Baptiste Giabiconi a envahi Barcelone. Au programme de ce séjour dans la grande ville d'Espagne : des photos, des photos et encore des photos.

Cette fois-ci, c'est sous l'oeil d'Eduardo Sayas que le jeune homme a posé, habillé. Et le résultat est plus qu'à la hauteur, en attestent les nombreux commentaires postés par les fans du mannequin. "Trop beau, comme d'habitude, tu sais tout faire", "quelle superbe photo de toi, tu es super en noir et blanc", "bravo au photographe qui sublime ton visage à chaque fois", écrivent-ils sur Instagram. Côté actu, le beau gosse a enregistré un single, une reprise du tube de Donna Summer, Love to love you baby. Le clip, très sexy et coloré met en scène le mannequin avec une top-model très célèbre, Hailey Baldwin. Quel sera le prochain projet de Baptiste Giabiconi ? La réponse au prochain post Instagram.