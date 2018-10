Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

"Merci à tous, à toute l’équipe, au jury et surtout merci à Katrina", s’est exprimé Basile Boli. L’ancien sportif de haut niveau a quitté l’aventure de Danse avec les stars à l’issue de ce cinquième prime.

Et pourtant, Basile Boli a donné le meilleur de lui-même tout au long de la compétition. Ce samedi soir, il a encore prouvé sa détermination sur un quickstep sur Ma sorcière bien aimée aux côtés de Katrina Patchett. Son rêve ? Obtenir plusieurs 8 de la part des juges. Seule Shy’m a exaucé son vœu. Mais Patrick Dupond a, lui aussi, tenu à saluer sa prestation en lui a attribuant un 7. "Votre spontanéité et votre sérieux me touchent. Vous écoutez, vous faites un effort. Pour moi l'objectif est atteint". Mais Jean-Marc Généreux, qui lui a décerné un 6 et Chris Marques un 5 se sont montrés plus mesurés. : "Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une aisance dans le mouvement. Il faut prendre en compte le contexte. Cette capacité naturelle n'est plus suffisante car vos concurrents montent techniquement. Vous vous améliorez de semaine en semaine mais vous vous reposez sur vos facilités. Ce n'est plus suffisant pour moi", a lancé ce dernier.

Malheureusement, Basile Boli n’a obtenu que 4 points lors du marathon de la danse. Ce qui lui a valu d’être avant dernier du classement des juges. Les téléspectateurs ont décidé de l’envoyer en face à face final avec Terence Telle. Le sportif s’est finalement incliné en obtenu 24% des voix contre 76%.

Sur le plateau les autres candidats et danseurs se sont montrés très émus. Basile Boli était apprécié par tous. Camille Combal a ironisé en disant qu'ils continueraient à s'envoyer des lettres.