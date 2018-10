Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Cela devient de plus en plus difficile physiquement et techniquement pour Basile Boli. Après le prime tout en émotions la semaine dernière, la star de l'OM revient avec une salsa sur le tube "Gangnam Style". Ambiance survoltée sur le plateau du studio 217, les quatre juges sont debout pour l'applaudir ! Et Vincent Moscato a un petit message pour son copain qui l'a éliminé la semaine dernière : "Tu vas gagner !" Du côté des membres du jury, on souligne aussi ses progrès. "Une super performance, tu as travaillé sur tes points faibles," se réjouit Jean-Marc Généreux, "Lâche rien !". Avec un total de 25 points, il est pourtant dernier du classement mais soutenu par le public sans passer par la case face à face, Basile Boli s'envole direction la cinquième semaine de compétition. Cette semaine encore, il devra redoubler d'efforts pour rattraper le haut niveau de ses petits camarades. Outre le message d'encouragement de son copain Vincent Moscato, la star du ballon rond peut aussi compter sur le soutien sans failles de son premier entraîneur, Guy Roux !





La semaine dernière pour le prime consacré à l'amour, <strong>Basile Boli</strong> dansait pour son <em>"neveu chéri"</em>. "Thomas a vécu quelque chose de terrible, mais il s’en est sorti parce qu’il a le mental et qu’il est fort," confiait alors Basile Boli avant de raconter son histoire. A l’âge de 12 ans, Thomas découvre, à la suite d’une blessure bénigne, qu’il est atteint d’un cancer des os. Pour éviter qu’il ne se propage, Thomas a dû subir une amputation du pied et du tibia droit. Il porte désormais une prothèse de jambe qui lui permet de courir ou de sauter "comme un kangourou"expliquait t-il à Katrina avec le sourire. Pour saluer son courage, l'ancien joueur de l'OM avait décidé de danser une valse sur la célèbre chanson de R.Kelly, "I believe I can fly". A la fin de la prestation, personne n'a pu retenir ses larmes en plateau. Un grand moment d'émotion que nous vous proposons de (re)découvrir :