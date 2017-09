Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Mais avec qui Camille Lacourt va-t-il enflammer la piste de Danse avec les stars ? Alors que de nombreux fans de l'émission de TF1 se posaient cette question, la chaîne a répondu lors de la conférence de presse de l'émission. C'est avec la danseuse Hajiba Fahmy, qui a notamment accompagné sur scène la chanteuse Béyoncé - rien que ça -, que le champion de natation va vivre cette belle aventure de Danse avec les stars 8.

Quelques jours après le début des répétitions, et la présentation à la presse de ce duo inédit, la bonne ambiance et l'osmose sont déjà présentes entre Camille Lacourt et Hajiba Fahmy comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Profitant d'une petite pause en plein travail, Camille Lacourt a posté sur Instagram un selfie en duo (à voir en fin d'article) accompagné d'une jolie déclaration pour sa danseuse. "Tellement heureux de vivre ça avec toi", a écrit le nageur. "Camille Lacourt ou la coolitude absolue. Quel honneur de partager ma première saison avec toi. Du coup les amis on a besoin de vous pour nous trouver un nom de team !!!?!???? On a quelques idées mais on aimerait que vous choisissiez pour nous ! Alors des idées ?!?", a répliqué de son côté Hajiba Fahmy.

"Je pars de très loin, ce n'est vraiment pas dans mes domaines de compétence. J'ai envie de m'amuser, de tester quelque chose que je ne connais pas. J'imagine beaucoup de travail, et vu d'où je pars pas mal de progression", a confié Camille Lacourt aux caméras de TF1 dans un entretien exclusif à découvrir ci-dessous en vidéo !









Rendez-vous le samedi 14 octobre 2017 à 21h sur TF1 pour le grand coup d'envoi de la nouvelle saison de Danse avec les stars !