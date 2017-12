Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Remportée il y a quelques semaines par Augustin Galiana, la saison 8 de Danse avec les stars restera notamment dans les annales pour sa présentation. Pour la première fois de son histoire, l’émission a accueilli plusieurs co-présentateurs pour mener le navire DALS aux côtés de Sandrine Quétier.

C’est Nikos Aliagas, le taulier de The Voice et de 50’inside, qui a ouvert le bal le 14 octobre dernier. Le présentateur grec a ensuite laissé sa place à une belle brochette de figures du petit écran. Alors que Christophe Dechavanne a fait son entrée dans l’aventure Danse avec les stars pour le deuxième prime, c’est Laurence Boccolini qui prenait la suite en semaine 3. Les téléspectateurs ont ensuite retrouvé dans leur émission préférée Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Karine Ferri, Arthur, Carole Rousseau, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.

Particulièrement à l’aise dans cet exercice, les dix acolytes de Sandrine Quétier ont fait le show tout au long de cette saison remportée par Agustin Galiana devant Lenni-Kim et Tatiana Silva. Des pas de danse de Jean-Luc Reichmann et Christophe Dechavanne au bisou d’Agustin Galiana à Carole Rousseau en passant par Christophe Beaugrand qui confond Secret Story et DALS, ils ont offert des moments déjà cultes. En guise de cadeau de Noël avant l’heure, l’équipe de Danse avec les stars a compilé toutes ces séquences dans un réjouissant best-of à retrouver ci-dessous.





Pour le plaisir, découvrez également l’une des danses d’Agustin Galiana, grand gagnant de Danse avec les stars 8 en compagnie de Candice Pascal.