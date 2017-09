Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

L’impatience grandit chez les fans de l’émission avant le grand lancement de la saison 8 de Danse avec les stars. Les couples sont déjà au travail et viennent de commencer les premières journées de répétitions.

Tout s’accélère et dans quelques semaines, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les 10 couples qui s’affronteront pour danser sur le parquet de Danse avec les stars pour tenter de remporter la saison 8. Et alors qu’on vient tout juste de vous présenter les 10 célébrités qui vont participer à cette nouvelle édition, les répétitions viennent tout juste de commencer. Camille Lacourt, Arielle Dombasle, Sinclair, Gossuin, Agustin Galiana, Lenni-Kim,Vincent Cerrutti, Hapsatou Sy, Tatiana Silva et Joy Esther ont commencé les entraînements pour être fin prêts en vue du premier prime.

Même si l’on sait déjà que Denitsa Ikonomova (3 fois gagnante de DALS) sera la partenaire de Sinclair pour la saison 8, le suspense reste toutefois entier concernant les autres candidats de l’émission. Sur Instagram et sur Twitter, c’est la rentrée pour les célébrités qui, pour certaines ont partagé des moments de cette première journée de répétition. Le nageur Camille Lacourt a publié une photo très drôle de sa nouvelle tenue de sport pour les répétitions de danse et Sinclair est déjà en train de réaliser quelques petits pas de danse en vidéo. A n’en pas douter cette nouvelle saison de Danse avec les stars devrait nous réserver de nombreuses surprises.





Jour 1... #dals J'ai peur et je suis impatient ! Une publication partagée par Camille Lacourt Officiel (@cam_lacourt_off) le 25 Sept. 2017 à 1h24 PDT





Day 1 #remuetoncorps Une publication partagée par Sinclair (@sinclair_off) le 24 Sept. 2017 à 23h40 PDT

Un nouveau juge débarque cette année, faites sa connaissance en vidéo