Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Chaud devant ! L'été n'a pas encore pointé le bout de son nez que, déjà, les stars affichent leur corps sur les réseaux sociaux. Et Brahim Zaibat n'est pas en reste. L'actuel Athos dans la comédie musical Les Trois Mousquetaires aux côtés de David Ban, Damien Sargue et Olivier Dion a profité de ce week-end pascal pour poster une photo de ses étirements. L'occasion pour les quelques 3000 personnes à avoir aimé la photo d'admirer sa musculature. "Sunday mood #stretchingchilling #jadoreça #blackback #wingsonmyback", écrit-il sur Instagram.

La photo, en noir et blanc a fait l'unanimité auprès de sa communauté. Tous soulignent la beauté du cliché mais aussi de l’impressionnante musculature de l'apprenti danseur. "Waouh, ces muscles que tu as, impressionnant", "super, ce corps de titan, tu dois beaucoup t'entraîner", "le dos parfait... la photo est magnifique", écrivent-ils. Ce n'est pas la première fois que Brahim Zaibat expose son corps d'Apollon sur les réseaux sociaux. Assez régulièrement, le danseur qui s'illustre soir après soir dans tous les Zéniths de France pour la comédie musicale dont il fait partie, publie des clichés de ses séances d'entraînement avec ses trois amis à la vie comme à la scène. "Il faut souffrir pour être beau... et en forme", commente-t-il sur l'une des innombrables images postées par le beau gosse sur Instagram.