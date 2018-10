Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Camille Combal a fait ses premiers pas sur le plateau de DALS ce samedi soir. Et pour sa première, l’animateur de 37 ans était très attendu. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il a fait l’unanimité. Si sa complicité avec Karine Ferri était évidente, Camille Combal a fait une entrée pleine d’autodérision. Le présentateur a brillé par son humour, ses réparties et sa sympathie tout en tenant avec une réelle aisance les rênes de l'émission. Il n’hésite pas à vanner le juge historique Chris Marques ("quand il a la mèche qui part comme ça, c’est qu’il a aimé") ou à bizuter le petit nouveau Patrick Dupont qui, à plusieurs reprises, ne parvenait pas à sortir correctement les pancartes correspondant à ses notes. "Il a un de ces bazar là-dessous", commente alors l’animateur. Sûr de lui, Camille Combal impose son style.

Pour le féliciter, de nombreuses personnalités ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Parmi eux, Thierry Moreau, Denis Brognart ou encore Julien Courbet. Des compliments qui ont réjoui le principal intéressé qui n’a pas tardé à réagir sur Twitter. Ce dernier a remercié les nombreuses personnes qui se sont manifestées.