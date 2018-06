Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Camille Combal présentera la nouvelle saison de "Danse avec les stars" à la rentrée. Auteur, producteur et animateur, il compte bien mettre l’ambiance sur le plateau en apportant son ton et son humour !

C’est officiel, Camille Combal rejoint le groupe TF1. Sa personnalité à part, son ton, son humour et sa créativité en font une personnalité très appréciée du public et reconnue de la profession. Le jeune homme incarne aujourd’hui un des talents les plus prometteurs de sa génération et il va bientôt avoir une nouvelle corde à son arc.

En effet, il va présenter la prochaine saison de Danse avec les stars ! Si la date de diffusion du programme et le casting n’ont pas encore été révélés, l’animateur foulera le parquet de l’émission dans quelques mois. Il devra donc rythmer le concours chaque semaine, en prime sur TF1. Nul doute qu’il saura mettre l’ambiance sur le plateau et pourquoi pas faire quelques pas de danse pour impressionner les téléspectateurs.

Mais ce n’est pas tout ! Camille Combal sera également amené à présenter d’autres émissions sur TF1 et sur les antennes TNT du groupe. Il va aussi développer de nouveaux concepts originaux dont il assurera la production artistique. Autant dire que l’emploi du temps de l’animateur va être bien rempli à la rentrée.

