Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Camille Lacourt a débuté les répétitions pour le premier prime de Danse avec les stars. Lors de la conférence de presse organisée par TF1, il s’est confié sur ce nouveau challenge.

C’est un nouveau défi pour vous Danse avec les stars. C’est quelque chose d’un peu fou non ?

Camille Lacourt : Je suis arrivé dans une période de ma vie ou j’avais réussi à faire ce que j’avais envie de faire dans mon domaine de compétence. Là je peux me permettre d’aller dans un endroit où je ne suis pas forcément bon ou je peux même être ridicule. Je peux me donner à fond…

Et votre niveau de danse ?

Camille Lacourt : Je n’ai jamais dansé. Je suis un danseur accoudé au bar quand je suis en boîte. Je ne suis pas du tout danseur, c’est pour ça que c’est vraiment un défi complètement fou de danser. C’est très excitant.

Et vos défauts à l’heure actuelle ?

Camille Lacourt : Mes défauts… Je suis trop concentré sur les pas, j’ai un peu la tête baissée. Mais je vois ce qui ne va pas. Je pensais que ça allait être pire de me voir danser mais ça peut aller. On connaît l’exigence des sportifs.

Est-ce que vous arrivez à lâcher prise ?

Camille Lacourt : Ça fait partie du jeu. Je pense que dans tous les sports pour être le meilleur, il faut lâcher prise à un moment donné. Il faut arrêter de penser à la technique. La chance que j’avais dans mon sport, c’est que la technique je l’avais tellement répétée et qu’elle était intégrée. Là non. Il faut essayer de mettre les deux ensemble parce que sinon ça marchera pas. Même si ce n’est pas terrible je n’ai pas envie d’avoir de regrets. Mon objectif c’est de me dire que j’ai tout donné le jour J.

Est-ce que vous appréhendez certaines danses où vous allez devoir vous dévoiler ?

Camille Lacourt : Ça ne me dérange pas de montrer de l’émotion. J’en ai eu toute ma vie et j’ai eu une vie riche grâce à ça. Je n’ai pas peur de choisir une danse. Je sais que ça va être plus compliqué car je n’ai pas forcément le sens du rythme. Ma seule crainte, c’est que ça ne marche pas avec ma danseuse. Mais ça a matché tout de suite. C’était vraiment ma seule crainte parce qu’après j’ai le niveau de j’ai et c’est comme ça.

Est-ce que vous êtes superstitieux ?

Camille Lacourt : Pas du tout. Je trouve que c’est une faiblesse. Je n’ai jamais voulu avoir de gri-gri.

Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer pour le prime ?

Camille Lacourt : Pour moi, la vie est un jeu et là c’est un super jeu. Je ne pensais pas que j’allais me prendre au jeu en fait.

On a vu qu’un prime était consacré à la famille. Vous participez à l’émission pour votre fille ?

Camille Lacourt : Je me suis jamais lancé un défi pour faire plaisir à quelqu’un. J’ai envie de voir qu’elle soit un peu fière. Mais j’espère que ma fille sera fière de moi pour autre chose que ce que j’ai fait dans la piscine ou dans Danse avec les stars. C’est tout ce que je lui apporte au quotidien.

Est-ce que vous avez déjà eu un moment de honte ou de gêne lié à la danse ?

Camille Lacourt : Mon plus gros moment de gêne c’était la première danse de mon mariage. C’était sur Beyonce. J’ai invité tout le monde à venir sur la piste. Ce n’était pas le moment le plus agréable de ma vie.

