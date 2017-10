Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours du lancement de la saison 8 de Danse avec les Stars qui aura lieu le samedi 14 octobre prochain, les personnalités et leurs danseurs s’entraînent dur afin de proposer un premier prime d’exception aux téléspectateurs de TF1. Sur Instagram, Camille Lacourt a dévoilé quelques indices sur sa première danse avec un cliché de lui dans … une piscine ! On découvre le champion tenant fermement sa partenaire Hajiba Fahmy, pour reproduire le célèbre porté de Dirty Dancing. S’agit-il de leur premier danse ?

Jeudi dernier lors de la conférence de presse de la saison 8 de Danse avec les Stars organisée par TF1, on découvrait enfin la partenaire de danse de Camille Lacourt et il s’agit de la petite nouvelle, Hajiba Fahmy. "Tellement heureux de vivre ça avec toi," avait alors écrit le nageur français, en légende d’une photo d’eux deux sur Instagram. Hajiba Fahmy elle, avait fait part de son "honneur de partager (sa) première saison" avec "Camille Lacourt ou la coolitude absolue".

Hajiba Fahmy est la nouvelle recrue féminine dans l’équipe des danseurs professionnels. A seulement 29 ans, la danseuse a déjà une belle carrière derrière elle et peut se vanter d’avoir dansé entre autres, aux côtés de la superstar Beyoncé. En 2013, Hajiba Fahmy passe un casting pour une star américaine sans savoir de qui il s’agit. Sélectionnée, elle s’envole pour les Bahamas pour le tournage du clip et ce n’est qu’à son arrivée sur place qu’elle découvre pour qui elle travaille. La collaboration entre la danseuse et la star ne s’arrête pas là puisqu’elle l’accompagne sur scène pour les deux tournées mondiales qui suivront, Mrs Carter Show et On the Run Tour. Début septembre, Hajiba Fahmy annonçait officiellement sa participation à la saison 8 de Danse avec les Stars via son compte Instagram, et se disait alors "super heureuse de faire partie du casting des nouveaux danseurs".