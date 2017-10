Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Pour la première de Danse avec les stars, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy devront proposer samedi soir un foxtrot au jury composé de Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault. Une danse particulièrement rythmée et difficile. Il faut à la fois penser à ses pieds mais aussi au placement de ses bras. Une discipline qui donne visiblement du fil à retordre à notre célèbre nageur. Comme en témoigne la vidéo ci-dessus, Camille Lacourt peine à penser à tous les aspects de cette danse. Malgré les précieux conseils de sa partenaire, il oublie souvent de positionner son bras derrière son dos. Sera-t-il prêt pour son premier prime ? Réponse dès demain à partir de 21 heures.

En attendant, les répétitions s’enchaînent aussi pour les autres duos de la compétition. Si Elodie Gossuin répète inlassablement son déhanché, Tatiana Silva tente de son côté des portés « gênants » avec son partenaire Christophe Licata. Quant à Sinclair, il essaye d’être plus à l’aise avec sa danseuse, alors que Joy Esther s’est glissée dans la peau d’une sexy girl. Bref, toutes les stars de cette saison donnent leur maximum pour convaincre les téléspectateurs.

Retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1.

Avec Sinclair, c'est trois filles : sinon rien !