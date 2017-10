Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Pour la Crazy Night, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy ont réussi le défi qui leur était imposé. Le nageur et la danseuse professionnelle se sont embrassés sur la bouche lors de leur danse contemporaine.

Ce soir, sur le plateau de Danse avec les stars, Camille Lacourt et Hajiba Fahmi ont livré une prestation de haute voltige. Sur une danse contemporaine, le duo a enflammé la scène sur Piano Concerto 23 de Mozart. Sensuel, magnétique, complice... le couple a tout donné pour cette chorégraphie. A la fin de la prestation, le nageur olympique a échangé un baiser long et langoureux à sa partenaire de danse. Une mise en bouche qui a aussi bien séduit le jury que les internautes, qui ont été nombreux à saluer la performance sur les réseaux sociaux. Les autres participants les ont, eux aussi applaudi chaleureusement.

Une pluie de compliments sur le plateau de Danse avec les stars

Nicolas Archambault a été le premier à prendre la parole. Le Québécois est épaté par la prestation livrée par Camille Lacourt et Hajiba Fahmi. Il trouve que le nageur olympique a fait d'énormes progrès. Chris Marques a trouvé la performance splendide. "Tu n'amorties pas ta course et ça t'a rendu encore plus vulnérable, j'adore et ce que j'ai aimé c'est que tu t'es donné complètement", a-t-il déclaré. Fauve Hautot a elle-aussi été conquise par le tableau présenté par le duo sur scène. En revanche, elle aimerait "voir plus de danse" à l'avenir. Ce soir, le duo récolte un total de 56 points.

Suivez le direct de Danse avec les stars sur MYTF1 !