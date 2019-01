Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Trop mimi ! Camille Lacourt et Valérie Bègue ont partagé, sur leurs réseaux sociaux, la même photo de famille ce dimanche 6 janvier. Malgré leur séparation après six ans d’amour et trois ans de mariage, les deux stars sont restées proches pour le bien-être de leur petite Jazz, sept ans. "Il n’y a aucun déséquilibre, on est tous les deux au front", révélait l’ex Miss France dans les colonnes du magazine Télé Star au mois de décembre dernier. "Ce n’est pas parce qu’on est séparés qu’on ne reste pas soudés", ajoutait-elle avant de préciser "[Camille], c’est un homme qui a beaucoup compté dans ma vie. Je garde énormément de respect et de tendresse pour lui. Et je sais que c’est réciproque. Il est mon ami. On fait tout pour que les liens restent forts".

Un cliché qui en dit long sur la complicité de Jazz et ses parents. Sourire aux lèvres, le trio pose devant un sapin de Noël. La fillette qui dévoile, pour l’occasion, sa frimousse, serre ses deux parents dans les bras. "Beaucoup d’amour pour notre princesse", a écrit Camille Lacourt, ponctué d’un petit coeur. Et Valérie Bègue de poster : "De notre famille à la vôtre, bonne année". Une photo qui a été largement partagée et commentée par leurs followers respectifs. Le bonheur, tout simplement.

