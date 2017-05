Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Voilà un mystère résolu ! En effet, le 7 mai dernier, Camille Lou publiait sur son compte Instagram une photo en noir et blanc d’elle allongée sur un lit. En guise de légende, elle avait alors écrit : « Bientôt par #KimChapiron. » Une annonce bien énigmatique qui laissait entendre que la jolie chanteuse allait tourner avec le réalisateur français de Sheitan ou de La crème de la crème.

Et effectivement, l’ancienne candidate de la septième saison de Danse avec les Stars a bel et bien été dirigée par le metteur en scène. C’était à l'occasion d'une publicité, mais pas des moindres. Le spot qui vient d’être dévoilé par la SNCF est en réalité un véritable court-métrage dans lequel Camille Lou incarne Valérie Ducombe, responsable des relations clients TGV qui s’inquiète du confort des passagers alors que le trajet entre Paris et Bordeaux passe de 3h15 à 2H04.

Le personnage de Camille Lou s’envole alors pour Hollywood où elle interrompt le tournage de Kevin Costner. Oui, vous ne rêvez pas ! Camille Lou donne bien la réplique à la star de Danse avec les Loups, Robin des Bois ou encore JFK. La jeune femme veut en effet persuader l’acteur-réalisateur de tout simplement raccourcir la durée de son film afin que les passagers de la ligne ferroviaire puissent le regarder en intégralité durant le voyage. « Quand le TGV accélère, Hollywood doit suivre, » conclut ainsi le spot publicitaire drôle et ingénieux.





Fière d’avoir tourné aux côtés de Kim Chapiron et de Kevin Costner, Camille Lou a publié sur son compte Instagram une nouvelle photo d’elle en noir et blanc. Et cette fois, la jeune femme est à moto derrière l’acteur. En guise de légende, elle écrit alors : « Heureuse et fière de partager ce projet made by Kim Chapiron pour la SNCF avec Monsieur Kevin Costner. »