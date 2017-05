Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Chanteuse et comédienne, Camille Lou a été révélée au grand public grâce à sa participation à la septième saison de Danse avec les Stars. Depuis, celle qui est arrivée deuxième, derrière Laurent Maistret, du concours de danse de TF1 avec son partenaire Grégoire Lyonnet, enchaîne les projets.

La jeune femme qui est désormais devenue brune a entre autre été recrutée pour jouer dans Les Bracelets Rouges aux côtés de Pascal Elbé. Cette mini-série consacrée aux enfants malades devrait bientôt arriver sur TF1. Après le tournage, Camille Lou s’est ensuite octroyée des vacances bien méritées à Casablanca où elle n’a pas hésité à faire grimper la température. La jeune femme qui a notamment incarné Guenièvre dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur a en effet publié en avril dernier une photo torride d’elle sur laquelle on la découvrait nue sous la douche.

De retour de vacances, Camille Lou a visiblement repris le travail. En effet, ce dimanche 7 mai, la chanteuse de 24 ans a publié sur les réseaux sociaux une photo d’elle en noir et blanc allongée sur un lit. La jeune femme très sexy s’affiche ainsi en chemise et culotte. Tandis qu’une légende très mystérieuse accompagne le cliché. « Bientôt par #KimChapiron, » a-t-elle donc écrit accompagné d’un clap de cinéma. Camille Lou a-t-elle un projet de film ? Ou est-ce autre chose ? En tout cas, Kim Chapiron est un réalisateur français connu pour ses films Sheitan, Dog Pound ou encore La crème de la crème sorti en 2014. On a hâte d’en savoir plus…





Soon 🎬 by #KimChapiron Une publication partagée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 7 Mai 2017 à 7h59 PDT