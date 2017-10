Par SB | Ecrit pour TF1 |

Discrète depuis la fin de Danse avec les stars, Camille Lou travaille très fort sur son album, Love Me Baby, un album composé de reprises des titres les plus emblématiques de Sheila. La galette est attendue pour le 17 novembre mais pour teaser un peu et faire monter la pression, la belle dévoile un nouveau clip : celui de "Spacer", réalisé par Vladimir Boudnikoff (qui a déjà travaillé avec Tal).

Ambiance légère et festive, Camille Lou se retrouve dans un bowling et elle s’éclate avec quelques amis. Lumière tamisée, néons, paillettes et queue de cheval sont au programme. La jeune femme montre aussi qu’elle n’a rien perdu de ses leçons de danse sur le parquet de Danse avec les Stars, puisqu’elle assure avec brio sa chorégraphie. Le jury aurait été fier d’elle.



La jeune femme est, par ailleurs, toujours en lien avec l’émission de danse, puisque sur son album, on la retrouvera en duo avec un apprenti-danseur de cette saison… le caliente Agustin Galiana, qui pose sa voix au côté de Camille Lou sur le titre "Les Rois Mages".



Camille Lou a échoué en finale, l’an dernier, s’inclinant face à Laurent Maistret. Souvenez-vous de son incroyable jazz avec Grégoire Lyonnet sur "My Heart Belongs to Daddy".











Découvrez le clip "Spacer", extrait de l'album Love Me Baby.