Camille Lou est sur tous les fronts. La jeune chanteuse qui a participé à la saison 7 de Danse avec les stars au bras de Grégoire Lyonnet multiplie les expériences artistiques et se retrouvera très vite de nouveaux devant nos écrans de télévision. Alors qu’elle était présente au Maroc pour participer au Casa Fashion Show en tant que mannequin, Camille Lou a accordé une interview à nos confrères de Paris Match dans laquelle elle revient sur son expérience dans Danse avec les stars. Elle explique notamment quels sont les enseignements qu’elle a pu retirer de cette expérience.

Elle déclare : "Mais Danse avec les stars m’a permis de me faire confiance et de me dire : "Vas-y, Camille". Jamais je ne me dirais c’est bien ce que je fais, mais je réussis aujourd’hui grâce à cette émission à prendre du plaisir. Je me suis libérée de tous les préjugés : être maigre, être belle, ne pas avoir de bouton,… j’ai appris à assumer qui j’étais et à accepter mes différences". Danse avec les stars aura donc beaucoup apporté à la jeune femme qui se sent différente. Désormais Camille Lou est tout proche de réaliser son rêve de devenir actrice puisqu’elle est en tournage pour la nouvelle série de TF1 les Bracelets Rouges.





La musique, ça se partage 🎤 Merci #Garou pour ce Magnifique duo ! PH @philippedoignon #SousLeVent #Casafashionshow #Garou #CamilleLou Une publication partagée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 15 Avril 2017 à 15h40 PDT