Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est un secret pour personne. L'ancienne finaliste de la saison 7 de Danse avec les stars est très proche de sa famille. Souvenez-vous, lors d'une de ses prestations réalisée sur la chanson "Je vole" de Michel Sardou, reprise par Louane, Camille Lou avait littéralement fondu en larmes. La raison ? Les paroles de ce titre français étaient directement adressées à ses proches. En effet, comme le dévoile la vidéo ci-dessus, les parents de Camille Lou étaient dans le public, et n'ont pas pu contenir leurs larmes eux non plus. Un instant d'émotion à l'état pur qui avait alors touché le jury.

C'est donc tout naturellement que la chanteuse et comédienne a décidé de se ressourcer auprès de sa famille. Sur les réseaux sociaux, Camille Lou a dévoilé une adorable photo, où on la découvre en compagnie de sa petite nièce. En légende de ce cliché, la finaliste de la saison 7 de Danse avec les stars a ajouté des coeurs roses accompagnés des hashtags "famille", "amour", "vacances", "tâta". Très rapidement, sa communauté n'a pas hésité à réagir. "Oh, vous êtes adorables toutes les deux, je vous embrasse et passe de bonnes vacances" a commenté une abonnée. La photo, postée sur Instagram, a rencontré un franc succès avec plus de 9000 "j'aime".