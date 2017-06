Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Rien ne semble vouloir arrêter la jolie Camille Lou qui a participé à la saison 7 de Danse avec les stars avec Grégoire Lyonnet. La jeune femme multiplie les projets professionnels et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'elle a bien plus d’une corde à son arc. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage avec ses fans les moments forts de sa carrière et de son intimité. Et même si elle brille en ce moment devant les caméras, elle n’en oublie pas pour autant sa première passion, la musique. Elle a, en effet, posté il y a quelques heure une vidéo d’une reprise d’un titre de Talor Swift intitulé We are never Getting Back Together.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette cover a conquis le cœur de ses fans. Cette vidéo a été likée pas moins de 28 000 fois. Certains membres de la communauté de Camille Lou ont même précisé qu’ils étaient ravis de revoir la jeune femme avec sa casquette de chanteuse. On la reverra, par ailleurs, très bientôt à la télévision dans les Bracelets rouges. Un nouveau programme que les fans attendent de découvrir avec impatience. La partenaire de Grégoire Lyonnet dans Danse avec les stars 7 sera accompagnée de Michael Youn et Pascal Elbe.





Apres le sport, le réconfort 🎤🎸#wearenevergettingbacktogether @taylorswift #taylorswift #CamilleLou #cover Une publication partagée par Camille Lou (@camillelouofficiel) le 5 Juin 2017 à 12h53 PDT