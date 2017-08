Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. Lors de sa participation à Danse avec les stars saison 7, Camille Lou a su se dévoiler et grimper les étapes en ayant toujours envie de se surpasser. La comédienne et chanteuse de 25 ans qui est arrivée jusqu'en finale du programme était souvent remplie d'émotions. Preuve en, lors d'une de ses prestations réalisée sur la chanson "Je vole" de Michel Sardou, reprise par Louane, Camille Lou avait littéralement fondu en larmes. La raison ? Les paroles de ce titre français étaient directement adressées à ses proches. En effet, comme le dévoile la vidéo ci-dessus, le père et la mère de Camille Lou étaient dans le public, et n'ont pas pu contenir leurs larmes eux non plus. Un instant d'émotion à l'état pur qui avait alors touché le jury.

Car ce qui a fait avancer la finaliste de la saison 7, c'est bien sa relation avec ses proches. En plus de sa petite famille, Camille Lou est une femme heureuse et comblée aux côtés de son compagnon Gabriele, et n'hésite pas à dévoiler tout son amour pour lui sur les réseaux sociaux. En effet, sur Instagram, on découvre une photo du couple, tous deux enlacés dans une piscine, plus complice que jamais, alors en vacances à Villeneuve. Ce cliché n'a pas laissé la communauté de la chanteuse indifférente, puisque nombreux de ses fans ont commenté la photo : "Vous êtes un super beau couple, que votre amour dure pour toujours" a-t-on pu lire. Un instant d'amour partagé en toute simplicité.