Les vacances de Candice Pascal ne sont pas terminées. Après la Californie, la belle s’est envolée aux Bahamas. Pour l’occasion, elle fait tomber le short et dévoile sa plastique parfaite dans un bikini de couleur orangé qui fait ressortir son bronzage délicat. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme est rayonnante. En légende, elle a écrit : "Enfin les quatre petits selfies qu'apparemment vous souhaitiez et demain promis je vous poste la petite vidéo pour vous faire un coucou comme demandé, je vous embrasse... bon week-end et bonne finale de la ligue des Champions !" Une nouvelle fois, les fans de la danseuse sont sous le charme. "Quel corps de rêve", "Classe", "Sublime tout simplement", peut-on lire dans les commentaires.

En quelques années, Candice Pascal est devenue l’une des personnalités emblématiques de Danse avec les stars. La danseuse a intégré l’émission de TF1 dès son lancement en 2011. Lors de la première saison, elle a fait équipe avec André Manoukian. Depuis, Philippe Candeloro, Christophe Dominici, Damien Sargue, le chanteur Corneille, Olivier Dion et Florent Mothe se sont succédé à son bras.









