Ce samedi, deuxième prime de Danse avec les Stars. Et là, les choses sérieuses commencent pour les couples engagés dans la compétitions. En effet, si la semaine dernière, le premier prime avait pour objectif de présenter les apprentis-danseurs et les nouveaux danseurs professionnels, cette fois, il y aura un enjeu. Un couple sera éliminé. Bien sûr, ils ont tous été notés lors de la première émission et les notes comptent mais c'est le public qui aura le dernier mot cette fois-ci. Une pression qui s'ajoute sur les épaules des couples. Et, visiblement Candice Pascale panique si on en croit le dernier message posté par Agustin Galiana sur Instagram.

On voit le bel hidalgo tenir sa partenaire par les épaules et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. En légende, il s'explique : "Je lui dis de pas s'inquiéter, que quelqu'un votera pour nous ... bah, j'espère bien". Les fans du comédien sont là pour les rassurer : "On est toujours là pour vous supporter jusqu'à bout ! On croit en vous", "Le meilleur couple de la saison et en plus vous allez bien ensemble", "Bien sûr que je vais voter pour vous ! Vous êtes les meilleurs".



Candice Pascal et Agustin Galiana sont pour le moment en tête du classement. Cependant, ils partagent la première place avec Lenni-Kim et Marie Denigot. Ce samedi sera l'occasion de se départager. Chaque couple dansera sur sa "personal story", un moment fort qui a marqué leur vie. Un prime à ne pas manquer, ce samedi 21 octobre.