Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Candice Pascal sait comment faire plaisir à ses fans et les faire rêver. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques semaines, la jolie brune profite de quelques jours de vacances bien méritées au soleil. Destination : les Bahamas, les plages de sable blanc et ses eaux couleur turquoise. Les fans le savent, Candice Pascal est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Un bon moyen pour la jeune femme de rester proche de sa communauté et de partager les moments forts de son quotidien. Il y a quelques jours, elle a posté des photos en bikini sur les plages de Bahamas et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces clichés ont fait plaisir à sa communauté.

Hier, changement de tenue. Candice Pascal qui a participé à la saison 7 de Danse avec les stars au bras de Florent Mothe s’est essayé au maillot de bain une pièce avec une longue capeline pour se protéger du soleil. Un look un peu plus rétro que sur ses précédents clichés qui lui va pourtant à ravir. Comme on pouvait s’y attendre, ces photos ont suscité de nombreuses réactions : pas moins de 6500 likes et les compliments se comptent par centaines. Les fans ont désormais hâte de découvrir les prochaines photos de la jeune femme.









Mon indispensable GIANT capeline 🌞 Une publication partagée par Candice Pascal (@candicepascal) le 11 Juin 2017 à 13h45 PDT