Ce samedi 6 octobre, de nombreux rebondissements ont eu lieu pour ce deuxième prime de Danse avec les stars 9. Certains candidats, comme Clément Rémiens ou encore Pamela Anderson ont enflammé le parquet de danse grâce à des prestations renversantes. Aussi, deux candidats ont quitté l’aventure suite à l’épreuve du face à face : Anouar Toubali et Carla Ginola, qui ne s’attendait pas à quitter l’aventure si tôt. Et pour cause, la jeune femme, de nature plutôt réservée, avait réussi à convaincre les quatre juges grâce à un chacha réalisé sur la chanson de l’été, Mafiosa de Lartiste, et s’était même retrouvée à la quatrième place du classement.

Même si elle n'a pas su retenir ses larmes lors du verdict, Carla Ginola garde la tête haute et confie sur son compte Instagram être "heureuse d’avoir pu participer à cette incroyable aventure", avant d’ajouter : "J’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui auront pu me découvrir à travers cette émission. Je n’avais pas comme but de gagner mais de danser, de m’amuser et surtout de vaincre ma timidité et mon manque de confiance en moi", écrit-elle. La jolie brune a aussi remercié son partenaire de danse, Jordan Mouillerac, pour "tous ces moments inoubliables", et a confié que le duo n’avait "aucun regret" car pendant ces semaines intenses de répétitions, ils ont "travaillé dur et tout donné".