Par Ingrid BERNARD

Elle a tout donné et pourtant Carla Ginola a quitté l’aventure de Danse avec les stars à l’issue de ce deuxième prime. La jeune femme dansait en compagnie de Jordan Mouillerac. Le duo a interprété un chacha sur Mafiosa. Et pour compliquer encore un peu plus la tâche, ils ont dû relever un défi imposé par Jean-Marc Généreux, intégrer la figure de la toupie dans leur chorégraphie. "Je veux de la légèreté, de la fluidité", a annoncé le membre du jury. La prestation du duo a été saluée par Chris Marques, qui a cependant tenu à leur apporter quelques conseils. "Je trouve ça pas mal du tout. Il faut améliorer la tonicité musculaire. Tu sens la musique et il te manque cette tonicité même si elle est en toi". Shy'm a, elle aussi, apprécié la performance même si elle a demandé à la jeune femme d'assumer encore davantage sa féminité. "Techniquement c'était en demi teinte. Le trop d'énergie fait qu'il y a parfois des déséquilibres. Il va falloir assumer ton côté avion de chasse".

Carla Ginola et Jordan Mouillerac ont obtenu 33 points à l'issue de leur prestation. Patrick Dupond, Shy'm, Chris Marques et Jean-Marc Généreux leurs ont attribué 7 points chacun, qui sont venus s'ajouter à leurs points de la semaine dernière. Jean-Marc Généreux leur a donné cinq points supplémentaires pour leur figure imposée. Cinquième à l'issue du classement des juges, cela n'a pas suffi puisque le public a décidé de les envoyer en face à face final face à Terence Telle et Anouar Toubali. Carla Ginola et Jordan Mouillerac ont finalement été éliminés. La jeune femme n'a pas pu retenir ses larmes. Regardez.





