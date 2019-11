Carnet Rose - Alizée et Grégoire, heureux parents d'une petite Maggy

Ce week-end à Ajaccio, la chanteuse Alizée a donné naissance à son deuxième enfant.

Grégoire Lyonnet est un jeune papa heureux et a décidé de le partager avec ses abonnés sur Instagram. "Ça y'est Maggy est arrivée. Tout le monde va très bien. Le rêve continue... Et je ne me réveille jamais". C'est avec ces mots que le danseur professionnel a choisi d'annoncer la naissance de son premier enfant, fruit de son amour avec Alizée. Née ce dimanche 24 novembre à 8h24 à Ajaccio, la petite fille semble se porter à merveille. Il s'agit du deuxième enfant d'Alizée, déjà maman d'Annily (14 ans).

Bienvenue Maggy

Grande gagnante de Danse avec les stars saison 4, c'est sur le célèbre parquet du Studio 217 que la chanteuse a rencontré l'amour. Au démarrage de la saison, rien ne prédestinait alors Alizée et Grégoire à gagner la compétition ou encore même de fonder une famille quelques années plus tard. Un amour célébré lors d'un mariage intimiste en Corse, terre natale d'Alizée où Grégoire a fini par poser ses valises, en juin 2016. Ensemble, ils ont créé le Studio de Danse Lyonnet et vivent aujourd'hui de leur passion commune au rythme des pas de danse de leurs élèves.

Sur Instagram, les jeunes parents ont déjà reçu des centaines de messages de félicitations. Parmi eux, leurs fidèles abonnés mais aussi leurs amis et partenaires de danse. "Bravo les chéris et bienvenue à la petite princesse Maggy," a ainsi écrit Karine Ferri. Katrina Patchett a elle aussi adressé ses félicitations, "je suis trop heureuse pour vous". "WOW," a écrit Jean-Marc Généreux. Christophe Licata, Fauve Hautot, Laurent Maistret, Valérie Damidot ou encore Elodie Gossuin ont aussi commenté avec des messages d'amours et autres smileys petits cœurs.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.