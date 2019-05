Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

À 34 ans, Alizée est est enceinte de son deuxième enfant. Déjà maman d'une jeune fille prénommée Annily, âgée de 14 ans et née d'une précédente histoire d'amour, la chanteuse s'apprête à pouponner de nouveau. Ce futur bébé, fruit de son amour avec le danseur Grégoire Lyonnet, devrait voir le jour à l'automne prochain.

Danse avec les bébés

La famille Lyonnet s’agrandit et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont choisit de partager l'heureuse nouvelle. A travers un cliché partagé sur l'ensemble des comptes Instagram de la famille, on découvre les chaussures de : Grégoire, le futur papa né en 1986, Alizée, la maman née en 1984 et Annily, sa fille née en 2005. On aperçoit aussi les pattes de Galak et Jon Snow, les deux chiens de la famille. Tout le monde semble prêt à accueillir le futur bébé. Garçon ou fille ? Le mystère reste entier mais nul doute qu'il sera un futur danseur !





C'est en 2013, sous le regard des téléspectateurs de Danse avec les stars que leur histoire d'amour a vu le jour. En saison 4, Alizée participait à l'aventure aux côtés du danseur professionnel Grégoire Lyonnet. Ensemble, ils ont remporté la grande victoire mais sont aussi repartis avec l'amour. Une histoire qu'ils vivent depuis, loin du feu des projecteurs à Ajaccio, où ils ont même ouvert un studio de danse. En 2016, ils avaient partagé quelques clichés de leur mariage où étaient conviés tous les danseurs de la troupe de TF1.

Toutes nos félicitations aux futurs parents !