Caroline Receveur a besoin d’aide : devenez son assistant personnel !

Caroline Receveur est une femme pressée. Pour l’aider dans son quotidien, elle recrute un-e assistant-e. A vos CVs.

Depuis son passage dans Danse avec les Stars, Caroline Receveur ne sait plus où donner de la tête. Avec les multiples cordes à son arc, la jeune femme semble légèrement dépassée et elle a besoin d’aide pour gérer ses différentes carrières : business woman, blogueuse mode, mannequin, styliste et designer, Caroline Receveur est une femme pressée et son agenda est plus que chargé. Pour lui permettre de gérer de front ses nombreuses activités, la partenaire de danse de Maxime Dereymez a publié sur Snapchat une petite annonce : elle recherche un assistant personnel.



L’annonce est sérieuse et elle a de quoi faire bondir les fans de l’influenceuse. Pour avoir la chance de la côtoyer au quotidien, il faut toutefois répondre à quelques critères. 1. Etre bilingue français/anglais 2. S’y connaître en community management 3. Habiter impérativement à Londres, la ville d’adoption de Caroline Receveur. A vos CVs.

Une chose est sûre, l’assistant(e) de la jeune femme aura fort à faire puisque depuis la fin de Danse avec les Stars, la carrière de Caroline Receveur est en plein essor, notamment dans le domaine de la mode et de la beauté. Après avoir posé dans le célèbre Harper’s Bazaar, elle a livré ses leçons de séduction à L’Oréal Paris, à découvrir sur la page Youtube de la marque.



