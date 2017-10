Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Une femme comme les autres. A presque 30 ans, Caroline Receveur est une femme comme toutes les autres, d'ailleurs, elle le revendique. Dans une interview accordée à Yahoo, la jeune femme a évoqué ses fixettes, ces petits complexes qu'elle garde pour elle. "Là, typiquement, j'ai repris mes kilos perdus d'avant Danse avec les stars, donc d'il y a un an", admet-elle au journaliste. Comme tout le monde, la jeune femme a de la cellulite. "Je fais en sorte de ne pas la monter, je la garde pour moi", rigole-t-elle. Autre partie de son corps que Caroline Receveur n'aime pas en ce moment : ses cheveux. "Je n'aime pas trop mes cheveux en ce moment, parce que je les ai abîmés à force de plateau télé et de couleurs du coup les quatre derniers mois, j'ai posé des extensions", avoue-t-elle.

Pas de chirurgie esthétique pour Caroline Receveur

Être influenceuse, c'est risquer de s'exposer aux critiques permanentes des internautes. Et Caroline Receveur en est régulièrement la cible. Accusée d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique, la jolie blonde a tenu à rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. "Il faut savoir que je faisais 2 bonnets de moins pendant Danse avec les Stars parce que j'ai perdu 6,7 kilos avec les entraînements, là j'ai regrossi donc mes seins ont regonflé, donc non j en'ai pas fait de chirurgie esthétique", tient-il à souligner. Il en est de même pour ses lèvres pulpeuses. La chef d'entreprise n'y a jamais touché. "Je suis née avec des lèvres pulpeuses et ça se voit sur mes photos, même quand j'étais plus jeune", conclut-elle. Voilà qui est dit.

Revivez la danse de Caroline Receveur sur Sia avec Maxime Dereymez