Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis l’officialisation de leur couple, Caroline Receveur et son compagnon ne se cachent plus. Dans les rues de Londres, ils s’affichent plus complices que jamais.

Il s’appelle Hugo Philipp. Mannequin et influenceur digital, le jeune homme partage désormais la vie de la belle Caroline Receveur, vue récemment dans la septième saison de Danse avec les stars aux côtés de Maxime Dereymez. Si elle est très discrète lorsqu’il s’agit de sa vie privée, Caroline Receveur partage de temps en temps des clichés de son couple avec ses abonnés, nombreux à suivre son quotidien sur son compte Instagram – elle est suivie par plus de 2 millions de personnes. Ce week-end, elle a ainsi profité du soleil londonien avec son nouvel amour : « London life with this one », a-t-elle écrit. Un cliché qui a suscité de nombreuses réactions : « Vous êtes trop beaux ensemble », peut-on lire à plusieurs reprises. Certains abonnés ont aussi souligné la ressemblance de son nouveau compagnon avec son ex-petit ami, Valentin Lucas.

De son côté, Hugo Philipp dévoile aussi ses sentiments pour sa belle : « Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are », a-t-il écrit sur son propre compte Instagram dans un message accompagné d’une photo de leur duo.

Après plus de quatre ans de relation, Caroline Receveur a désormais tourné la page. C’est plus comblée que jamais que la jolie blonde se consacre à ses projets plus personnels. Il y a peu, elle est devenue créatrice de sa propre collection capsule pour la marque Morgan. Une véritable opportunité pour cette passionnée de mode, qui enchaîne les succès.

