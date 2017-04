Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

En novembre dernier, Caroline Receveur mettait un terme à sa relation avec le mannequin Valentin Lucas. Après quatre années à vivre ensemble, notamment à Londres, le couple se séparait pour la plus grande tristesse de leurs fans. Malgré tout, les deux ex s’entendent toujours aussi bien, et sont restés très bons amis. Mais aujourd’hui, et après des mois de célibat, la participante de Danse avec les stars a enfin retrouvé l’amour. Et celui qui partage actuellement sa vie s’appelle Hugo Philip, un jeune breton mannequin et comédien qui connaît lui aussi un certain succès sur les réseaux sociaux.

En effet, son visage d’ange et son corps d’Apollon ne laissent pas vraiment les fans de Caroline Receveur indifférents, et pour preuve. En dévoilant une photo d’elle aux cotés de son compagnon sur Instagram, la jeune femme de 29 ans a littéralement enflammé la Toile. Avec plus de 100 000 "J’aime" en seulement quelques heures, les internautes ont plus qu’apprécié ce cliché en noir et blanc, légendé "Enfreindre les règles". Certains de ses abonnés ont même noté une similitude physique avec Valentin Lucas : "Il ressemble tellement à son ex", "Il me fait penser à Valentin" a-t-on pu lire en commentaires de la photo. Caroline Receveur semble à nouveau heureuse en amour, et on lui souhaite de beaux jours à roucouler.









Broke the rules 🤘🏻 Une publication partagée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 17 Avril 2017 à 11h03 PDT

